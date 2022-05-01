Также была уничтожена вражеская техника, в том числе 1 танк и 6 артиллерийских систем.

Оперативно-тактическая группировка "Восток" за сутки отразила 5 атак и уничтожила 57 российских захватчиков.

Об этом сообщает ОТУ "Восток" в социальной сети Facebook.

"Сегодня, 1 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" украинские воины отбили 5 атак российских фашистских войск. Также было обнаружено место хранения боекомплекта оккупантов, после чего артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение", - отмечается в сообщении.

В частности, в результате боев было уничтожено: личного состава оккупантов – 57, танков – 1, БМП – 5, БТР – 5, МТЛБ – 2, артиллерийских систем – 6, АТТ – 3, и БПЛА – 4.

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба ВСУ, российские захватчики за текущие сутки понесли потери на Слобожанском, Изюмском, Донецком и Таврическом направлениях.