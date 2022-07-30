Им напомнили о крымских партизанах.

В оккупированном россиянами Севастополе неизвестные распространили послания с угрозами для российских оккупантов.

Об этом сообщает созданный Силами специальных операций Украины сайт "Сопротивление".

"Российским солдатам рассказали о не радужных перспективах их пребывания на полуострове, что на фоне успехов Вооруженных сил Украины на юге не выглядит пустословным обещанием", - говорится в сообщении.

На листовках захватчиков предупреждают, что судная ночь для них уже приближается.

"Крымские партизаны - невежливые люди", - говорится на одной из них.

Напомним, что ранее в оккупированном Крыму распространяли угрожающие листовки, адресованные российским захватчикам. Тогда неизвестные пообещали захватчикам, что они понесут ответственность за свои зверства в Буче, Мариуполе и Ирпене.

Как сообщал УНИАН, украинские партизаны постоянно распространяют агитационные материалы на улицах Херсона. Они предупреждают российских оккупантов об опасности украинских ночей и угрожают местным коллаборантам, которые пошли на сотрудничество с захватчиками.

Кроме того, партизаны постоянно напоминают местным жителям и оккупантам о том, что вскоре Вооруженные силы Украины освободят Херсон от вражеских войск.

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