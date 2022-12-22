Президент США сказал, что Зеленский четко заявил об открытости для поиска справедливого мира.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выражает убеждение, что президент Российской Федерации Владимир Путин не планирует прекращать войну против Украины, но он проигрывает.

Об этом Байден сказал на совместной прессконференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, которая транслировалась Белым домом в Youtube.

Президент США сказал, что Зеленский четко заявил об открытости для поиска справедливого мира.

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"Мы также знаем, что Путин не намерен прекращать эту жестокую войну. И Соединенные Штаты обязались обеспечить, чтобы мужественный украинский народ был способен продолжать оборонять свою страну от российской агрессии столько, сколько это будет необходимо", - заявил Байден.

Президент США поблагодарил членов Конгресса за широкую двухпартийную поддержку Украины.

"И я с нетерпением жду возможности, чтобы вскоре подписать комплексный закон, который предусматривает 45 миллиардов долларов на дополнительное финансирование Украины", - подчеркнул Байден.

При этом, президент США выразил убеждение, что хотя Путин пытается увеличивать удары по гражданским объектам в Украине, причинять страдания украинским женщинам и детям, но в конце концов он - российский президент - терпит поражение.

"Он уже потерпел неудачу, потому что теперь он знает, что не существует способа оккупировать всю Украину, и теперь не существует способа, что Путина будет одобрять украинский народ. Он потерпел поражение в прошлом, и теперь очень важно, чтобы он и все остальные видели, что президент Зеленский и я объединены, две страны объединились, чтобы обеспечить то, что он не добьется успеха", - подчеркнул Байден.

При этом, Байден сказал, что Зеленский "готов отдать свою жизнь за свою страну".

Президент США добавил, что важно, чтобы Зеленский знал, что Соединенные Штаты сделают все, что в силах, чтобы президент Украины достиг успеха.

Встреча Байдена и Зеленского в США: заявления лидеров

Президент Владимир Зеленский впервые за время войны покинул Украину ради зарубежного визита и сейчас уже находится в Вашингтоне. Он планирует провести ряд переговоров для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины.

Джозеф Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжат поддерживать оборону и стремление Украины к справедливому миру.

Владимир Зеленский утверждает, что не может быть никакого справедливого мира в войне против России.