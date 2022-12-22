Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выражает убеждение, что президент Российской Федерации Владимир Путин не планирует прекращать войну против Украины, но он проигрывает.
Об этом Байден сказал на совместной прессконференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, которая транслировалась Белым домом в Youtube.
Президент США сказал, что Зеленский четко заявил об открытости для поиска справедливого мира.
"Мы также знаем, что Путин не намерен прекращать эту жестокую войну. И Соединенные Штаты обязались обеспечить, чтобы мужественный украинский народ был способен продолжать оборонять свою страну от российской агрессии столько, сколько это будет необходимо", - заявил Байден.
Президент США поблагодарил членов Конгресса за широкую двухпартийную поддержку Украины.
"И я с нетерпением жду возможности, чтобы вскоре подписать комплексный закон, который предусматривает 45 миллиардов долларов на дополнительное финансирование Украины", - подчеркнул Байден.
При этом, президент США выразил убеждение, что хотя Путин пытается увеличивать удары по гражданским объектам в Украине, причинять страдания украинским женщинам и детям, но в конце концов он - российский президент - терпит поражение.
"Он уже потерпел неудачу, потому что теперь он знает, что не существует способа оккупировать всю Украину, и теперь не существует способа, что Путина будет одобрять украинский народ. Он потерпел поражение в прошлом, и теперь очень важно, чтобы он и все остальные видели, что президент Зеленский и я объединены, две страны объединились, чтобы обеспечить то, что он не добьется успеха", - подчеркнул Байден.
При этом, Байден сказал, что Зеленский "готов отдать свою жизнь за свою страну".
Президент США добавил, что важно, чтобы Зеленский знал, что Соединенные Штаты сделают все, что в силах, чтобы президент Украины достиг успеха.
Встреча Байдена и Зеленского в США: заявления лидеров
Президент Владимир Зеленский впервые за время войны покинул Украину ради зарубежного визита и сейчас уже находится в Вашингтоне. Он планирует провести ряд переговоров для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины.
Джозеф Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжат поддерживать оборону и стремление Украины к справедливому миру.
Владимир Зеленский утверждает, что не может быть никакого справедливого мира в войне против России.