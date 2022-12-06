Российский оппозиционер Игорь Яковенко считает, что глава Кремля оторван от реальность.

Президент Российской Федерации Владимир Путин решился на войну с Украиной, потому что он оторван от мира. Глава Кремля рассчитывал, что Запад не будет помогать Киеву.

"Путин очень плохо представляет себе окружающую действительность. Ну, хотя бы исходя из того, что он совершил вот это нападение на Украину. Абсолютно не понимал, что он делает, что из себя представляет Украина. Он совершенно не понимает, что такое Европа, что такое США", – рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в эфире телеканал FREEДОМ.

Он считает, что Путин находится в мире, который не имеет ничего общего с реальностью. По его словам, Путин пытался спроектировать сценарий, когда Европа и США не оказали помощь, но даже в этом случае украинцы бы сопротивлялись.

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"При любых обстоятельствах у Путина бы не получилось завоевать Украину, это была бы продолжительная партизанская война. И в любом случае поддержка Украины была бы. То есть я не могу себе представить, что все согласились бы с тем, что в центре Европы большая европейская страна была захвачена. Нет, я думаю, что это было то же, только разница в том, что поддерживали бы партизанскую войну в Украине", - объяснил эксперт.

Кроме того, он высказала мнение, что Москва не остановится и продолжит свою экспансию, если Киев проиграет войну.

"Все понимают, что если Украина не устоит, то дальше Путин двинется на другие страны. То есть я думаю, что это понимание не альтруизм, не то, что Запад просто из человеколюбия помогает Украине. Я думаю, что большинство западных стран прекрасно понимают, что Украина сейчас защищает их", - подытожил Яковенко.

Помощь Запада в войне Укрианы против России - что известно

16 ноября по результатам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины глава минобороны США Ллойд Остин заявил, что Испания предоставит Украине два комплекса Hawk и ракеты к ним.

1 декабря стало известно, что Украина получит новый "зимний пакет" помощи от Швеции на сумму почти 338 миллионов долларов, в состав которого войдут системы противовоздушной обороны.

2 декабря Болгария одобрила свой пакет военной помощи, в который вошло стрелковое оружие, боеприпасы и многое другое.

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