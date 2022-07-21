В эстонской разведке допустили, что Путина плохо информируют о реальной ситуации на поле боя.

Наибольшую озабоченность вызывают просчеты российского президента Владимира Путина.

Об этом заявил гендиректор эстонского Департамента внешней разведки Микк Марран на форуме по безопасности в Аспене, передает ERR.

Марран констатировал, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Путин допустил ряд просчетов.

"Он (Путин - ред.) либо полагался на неверную информацию в своих решениях, либо просто не верит той информации, которая ему дается", - сказал он.

С учетом этих фактов не исключены новые ошибки главы Кремля.

Именно поэтому для США и НАТО так важно подчеркивать, что каждый квадратный сантиметр территории альянса будет защищаться с первого момента нападения, добавил он.

Война в Украине: актуальные данные

Русские войска по-прежнему сосредоточили усилия на захвате Донбасса.

Враг штурмует район Ивано-Дарьевки Донецкой области, а также Углегорскую ТЭС, чтобы продвинуться в Краматорск и Славянск.

В Пентагоне, в свою очередь, констатировали, что, несмотря на большие потери, которая РФ понесла в боях за регион, ВС России за 90 дней продвинулись только до 16 км. Это, отметил генерал Милли, является не очень большим продвижением.

По мнению экспертов из Института изучения войны, россияне теряют наступательную боевую мощь в локальных боях за относительно неважные населенные пункты.

Так, ВС РФ до сих пор не взяли Северск после захвата Лисичанска. Кроме того, российская армия не смогла начать атаку на Бахмут.

Ожидается, что нынешнее наступление оккупантов достигнет своей кульминации в ближайшие недели.

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