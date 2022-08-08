Разведка имеет подтвержденную информацию о минировании энергоблоков ЗАЭС российскими войсками.

Россияне не скрывают своих планов и уже открыто шантажируют весь мир, заявляя о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать.

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом" в телеграмме.

"В своем заявлении начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вс РФ генерал-майор Валерий Васильев, который сейчас командует гарнизоном ЗАЭС, сказал, что "здесь будет или русская земля, или выжженная пустыня", - пояснили в ведомстве.

Также представитель пресслужбы ГУР МО Андрей Юсов сообщил, что ведомство располагает подтвержденной информацией о минировании энергоблоков ЗАЭС российскими войсками.

Обстрел Запорожской АЭС: что известно

Как сообщал УНИАН, 5 августа российские захватчики обстреляли Запорожскую АЭС. Они попали в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита.

Три "прилета" зафиксировали на площадке станции, возле энергоблока, в котором находится ядерный реактор. Захватчики серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.

Также было повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг хранилища, из-за чего своевременное выявление ухудшения радиационной обстановки пока невозможно.

Кроме этого, российские оккупанты завезли на территорию Запорожской АЭС оружие и взрывчатку.

В Офисе Зеленского отмечали, что МАГАТЭ и ООН должны жестко требовать от России выйти из АЭС и передать ее под контроль специальной комиссии.

В оккупированном Энергодаре началась паника из-за обстрела Запорожской АЭС.