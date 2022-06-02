За сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили 5 танков, 3 артиллерийские системы, 2 боевые бронированные машины.

На Луганщине и Донетчине украинские военные сегодня отбили 5 атак врага, на двух локациях еще продолжаются бои.

Об этом сообщает Группировка Объединенных сил.

"Группировка Объединенных сил продолжает ведение оборонительной операции в определенном районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях. Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирных жилых кварталах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты обстреляли около 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 52 гражданских объектов, из них 42 жилых дома, два завода, админпомещения и автомобильную технику нескольких государственных пожарно-спасательных частей, ангар. В результате этих обстрелов погибло 5 гражданских лиц, еще 7 получили ранения.

"Украинские защитники и защитницы из состава Группировки Объединенных сил отразили сегодня 5 атак врага. На 2 локациях еще продолжаются бои. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам потери в живой силе и технике.

За сутки, которые заканчиваются, военнослужащие Группировки Объединенных сил уничтожили: 5 танков; 3 артиллерийские системы; 2 боевые бронированные машины; Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 вражеских беспилотные летательные аппараты типа "Орлан-10", - заявили в группировке.

Бойцы группировки "Схид" за текущие сутки уничтожили 32 российских захватчика.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Схид".

"Сегодня, 2 июня, наша артиллерия уничтожила командно-наблюдательный пункт российских фашистских сил", - говорится в сообщении.

Потери врага составили: личного состава – 32, танков – 2, БМП – 1, БТР – 1, артиллерийских систем – 2, минометов – 1, БПЛА – 1.

Как сообщал УНИАН, 2 июня 2022 года Зеленский заявил, что Россия оккупировала около 20% территории Украины - нужно освободить 2 тыс. 603 населенных пункта.