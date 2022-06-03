Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, убив четырех гражданских.

В Луганской и Донецкой областях украинские военные сегодня отбили 9 атак врага, на одной локации еще продолжается бой.

Об этом сообщает Группировка Объединенных сил.

Так, вдоль всей полосы обороны на Донецком и Луганском направлениях враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем. Также россияне наносят ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры и мирным жилым кварталам.

"Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 26 гражданских объектов, из них: 25 жилых домов и линию электропередач. В результате этих обстрелов погибло 4 гражданских (среди них один ребенок), еще 3 получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские защитники и защитницы сегодня отбили 9 атак врага, на одной локации еще продолжается бой.

Наши военные за сутки уничтожили: 1 танк; 1 артиллерийскую систему; 6 боевых бронированных машин; 2 специальных бронированных автомобиля; 3 единицы автомобильной техники.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили крылатую ракету, один тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат "Элерон" и 2 беспилотных летательных аппарата "Орлан-10".

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 2 июня, на Луганщине и Донетчине украинские военные отбили 5 атак врага, а также уничтожили 5 танков, 3 артиллерийские системы, 2 боевые бронированные машины, 3 беспилотника типа "Орлан-10".

Вчера оккупанты обстреляли около 30 населенных пунктов на Донбассе, разрушили и повредили 52 гражданских объекта.

Вас также могут заинтересовать новости: