Ставленник оккупантов утверждает, что здание в центре занялось в результате прямого попадания снарядов

Мощный пожар вспыхнул в здании Донецкой железно дороги. Так называемый "мэр" Донецка Алексей Кулемзин заявил, что украинская армия применила РСЗО Himars.

По словам ставленника Кремля здание в центре загорелось в результате прямого попадания снарядов. При этом якобы пробита стена между 3 и 4 этажами.

В свою очередь в так называемом "МЧС ДНР" сообщили, что вызов о повреждении здания Донецкой железной дороги потупил в 03:19.

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"По прибытии первых подразделений был обнаружен очаг возгорания на втором этаже здания. Причиной пожара послужило попадание взрывоопасного предмета. Пожару присвоен повышенный ранг вызова - № 3. К месту происшествия дополнительно направлены силы и средства", - говорится в сообщении оккупантов.

При этом отмечается, что погибших и пострадавших нет.

Ситуация в Донецкой области - что известно

В Генштаба ВСУ сообщили, что российские оккупанты ведут наступление на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

При этом в Национальной полиции Украины заверили, что из Марьинки эвакуировали всех местных жителей.

В свою очередь военный эксперт Олег Жданов указал, что россияне будут пытаться захватить Бахмут, Соледар, Марьинку и Авдеевку.

6 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донецкой области продолжаются очень жесткие атаки врага, но он несет там серьезные потери.

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