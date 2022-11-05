В течение текущих суток противник нанес 4 ракетных и 5 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Российские войска сейчас ведут наступательные действия на трех направлениях: Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информируя об оперативной ситуации относительно российского вторжения.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что враг проводит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии соприкосновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Также оккупанты продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и помещениях гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В течение текущих суток противник нанес 4 ракетных и 5 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам противника подверглись районы более 20 населенных пунктов Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Война в Украине с Россией - важнейшие новости

Утром 5 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что противники наступают на Новопавловском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

По его данным, наши воины отбили вражеские атаки в Донецкой и Луганской областях в районах 14 населенных пунктов, в частности, возле Бахмута и Марьинки.

Стоит отметить, что по состоянию на 5 ноября на украинской земле было ликвидировано более 75 тысяч оккупантов.

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