В городе не осталось ни одного уцелевшего здания.

Из Марьинки Донецкой области, которая ежедневно подвергается обстрелам со стороны России, удалось эвакуировать всех жителей.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины, эвакуацию удалось провести благодаря подразделению "Белый ангел". Отмечается, что в городе не осталось ни одного уцелевшего здания.

В то же время в соседней Красногоровке еще остаются 800 жителей. Ее также ежедневно обстреливают российские оккупанты.

Полиция поделилась видео работы подразделения "Белый ангел", которое помогает проводить эвакуацию людей из-под обстрелов. Во время одного из рейсов в Красногоровку правоохранители эвакуировали тяжелобольную женщину с подозрением на инсульт. Также удалось вывезти раненого мужчину и пожилую жительницу, которая решила выехать в безопасный регион.

Эвакуация людей во время войны

Из-за активных боевых действий проводится эвакуация населения из прифронтовых населенных пунктов. Кроме того, эвакуируют людей и из освобожденных от оккупантов городов и сел.

Как сообщила вицепремьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, с деоккупированных территорий эвакуировали уже 22 тысячи украинцев.

В то же время на оккупированной части Херсонщины так называемая "администрация" проводит принудительную "эвакуацию" людей. Их депортируют во временно оккупированный Крым и на территорию РФ. В МИД Украины осудили такие действия оккупантов и напомнили, что Россия в очередной раз нарушает нормы международного права.

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