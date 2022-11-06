Президент поблагодарил защитников, особо отметив бойцов 79-й отдельной ДШБ за храбрость, за героизм при обороне на Авдеевском направлении.

В Донецкой области продолжаются очень жесткие атаки врага, но он несет там серьезные потери.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении к украинцам. По его словам, украинцы обязательно выгонят оккупантов из своей земли.

"Идут очень жесткие российские атаки на Донбассе. Враг несет там серьезные потери. Но несмотря ни на что, несмотря на любые потери продолжает гнать своих мобилизованных и наемников на гибель", - сказал он.

Видео дня

Зеленский выразил слова благодарности украинским воинам, которые выдерживают это страшное давление, которые сохраняют стойкость и героически защищают наши позиции. Но особо отметил сегодня бойцов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады за мужество и героизм при обороне на Авдеевском направлении.

Отдельно поблагодарил тех, кто привлечен к ликвидации последствий российских террористических ударов по Харькову, по Запорожью, по городам и громадам Днепропетровщины, по Николаеву.

"Обязательно выгоним оккупантов, обязательно гарантируем безопасность всем нашим городам, всем нашим громадам", - подчеркнул президент.

Что происходит на Донбассе

Недавно эксперты Института исследования войны сообщили об усилении боевых действий на Донбассе.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские захватнические войска ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Только за одни сутки правоохранители Донецкой области задокументировали 14 военных преступлений, совершенных оккупантами. От их действий пострадали Авдеевка, Торецк, пгт Великая Новоселка, Северное, села Карловка, Нетайлово и Уманское.

В Нацполиции сообщали, что из Марьинки удалось эвакуировать всех местных жителей.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что сейчас российские захватчики пытаются захватить Бахмут, Соледар, Марьинку и Авдеевку.

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