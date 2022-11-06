По его словам, это связано не только с желанием Путина захватить Донецкую область, но и с войной за влияние в самой России.

Российские оккупанты пытаются захватить 4 города на востоке Украины - Бахмут, Соледар, Марьинку и Авдеевку.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что они останутся самыми горячими точками на фронте из-за политических игрищ президента РФ Владимира Путина и владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Бахмут, Соледар, Авдеевка, Марьинка - это ключевые города для оккупантов. Там, на мой взгляд, сошлись несколько плохих для нас факторов. Первый - это политическая воля Путина захватить Донецкую область. Второй - личные амбиции Пригожина, который хочет доказать, что он лучше, чем генштаб РФ. Это касается и перераспределения сфер влияния вокруг Путина. И Пригожин хочет показать, что частная военная компания под его руководством воюет гораздо эффективнее, чем Вооруженные силы РФ под командованием генерального штаба РФ", - пояснил Жданов.

Видео дня

По словам эксперта, атаки на этих направлениях шокируют своей интенсивностью.

"Поэтому это будут на мой взгляд самые горячие точки фронта. Потому как говорил наш генерал Залужный, там происходит до 80 атак за сутки. Насколько я знаю есть проблемы даже с перезаряжанием патронов. Наши войска не успевают перезаряжать, настолько интенсивными являются атаки", - добавил эксперт.

Ситуация на Донбассе

Как ранее сообщал УНИАН, вблизи Бахмута продолжаются ожесточенные бои на фронте. По данным Генштаба ВСУ и международных военных аналитиков, РФ преувеличивает свои успехи на этом направлении. 24 октября стало известно, что украинские силы отбили бетонный завод на восточной окраине Бахмута.

Российская Федерация стянула под Бахмут все возможные военные подразделения, которые строят линию обороны, потому что боятся наступления Сил обороны Украины. Многочисленные потери у оккупантов фиксируются фактически ежедневно.

Ранее в Министерстве обороны Украины обнародовали видео с позиций украинских военных под Бахмутом Донецкой области.

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