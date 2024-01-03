Запустить соответствующую рассылку можно за несколько дней, акцентировал экс-руководитель одного из подразделений СБУ.

Вопрос рассылки повесток в армию через приложение "Дия" решается за пару дней: при ухудшении ситуации с мобилизацией, соответствующий функционал разработчик может "прикрутить" достаточно быстро.

Об этом заявил экс-руководитель подразделения по борьбе с киберпреступностью в СБУ Константин Корсун в интервью Telegraf.

По его словам, в техническом плане обновить приложение, чтобы через него приходили повестки, "элементарно".

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"Ведь каждый пользователь "Дія" идентифицирован с ног до головы. Если ситуация с мобилизацией ухудшится, то запустить эту функцию - это несколько дней", - акцентировал Корсун.

Также эксперт добавил, что в контексте организации интернет-голосований в "Дія", у такой идеи нет перспективы еще минимум десять лет. Ранее подобную инициативу уже пытались реализовать в Германии и Молдове, в целом этим занимались многие страны, но довести дело до конца ни у кого не вышло.

Та же Германия в итоге заблокировала возможность такого голосования на уровне парламента. В Украине, с нынешними подходами к государственному регулированию и развитием этого направления, эксперт усомнился, что что-то получится.

Рассылка повесток в "Дия" - Федоров дал четкий ответ на вопрос об этом

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров четко ответил, собираются ли рассылать украинцам через "Дию" электронные повестки.

"Не будет повесток в "Дии", - пообещал он.

Федоров намекнул, что пока он пребывает на посту министра, все его официальные заявления и обещания выполнялись.

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