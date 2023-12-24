Контрольные блокпосты установят в каждом городе, заявил Кишак.

В ближайшее время в Украине усилят мобилизацию. Об этом заявил командир пулеметчиков 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Назарий Кишак, который до полномасштабного вторжения был советником Ивано-Франковского горсовета по безопасности и правопорядку.

Как отметил военный в Facebook, с 28 декабря в рамках мобилизационных мероприятий в каждом городе и области будут установлены контрольные блокпосты. "Мы беремся за мобилизацию", – добавил он.

"Ребят на фронте нужно менять. Мажоры, дети пафосных деятелей, блогеры, все кто попадутся – пойдут в пехоту. В нашем государстве война ... Без обид", – заявил Кишак.

Военный также намекнул на раздачу повесток в приложении "Дия":

"Можете удалять "Дию" уже", – написал он.

В комментариях под своим постом Кишак добавил, что полиция будет проверять фейковые опеки и уходы, инвалидности.

"Мамы бегают спокойно в церковь, а сыновья их сиделки", – заметил командир пулеметчиков.

Стоит отметить, что официальной информации об усилении мобилизационных мероприятий не было. Кроме того, глава Минцифры Михаил Федоров неоднократно подчеркивал, что повесток в "Дие" не будет.

Мобилизация в Украине: это стоит знать

Военные предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Об этом глава государства сказал 19 декабря во время пресс-конференции по итогам 2023 года. Он также добавил, что закон о мобилизации женщин, в случае его принятия Верховной Радой, подписывать не станет.

23 декабря министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что рассматривается возможность оповещения мужчин о необходимости явиться в военкоматы через электронное уведомление. Он подчеркнул, что сначала будет проведен учет баз данных военнообязанных и разделение их на категории.

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