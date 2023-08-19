Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил о прилете в центр Чернигова, вероятно, баллистика.

В Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности, есть прилет в Чернигове.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в Черниговской, Полтавской и Сумской, а также Киевской и Житомирской областях – ракетная опасность.

Также глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщает о прилете в Черниговской области.

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"Враг обстрелял центр Чернигова. Вероятно баллистическая ракета. Оставайтесь в укрытиях. Детали впоследствии", - написал он.

Как сообщает Общественное Чернигов, в результате обстрела россиянами Центра Чернигова есть раненые и погибшие.

Обновлено 11.55. В Воздушных силах сообщают об угрозе применения ударных БпЛА в Черниговской области.

Также сообщается, что воздушная тревога в Донецкой и Запорожской областях связана с активностью вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлении. Существует угроза применения авиационного вооружения.

Обновлено 12.05. Тревога распространилась на юг Украины - Николаевская, Херсонская, Кировоградская и Одесская области.