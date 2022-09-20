За один день пиротехники в этих городах изъяли более тысячи взрывоопасных предметов.

На Харьковщине в деоккупированных Изюме и Балаклее обнаруживают много коварных мин ПФМ-1 (так называемых "лепестков"), которые запрещены всеми международными конвенциями.

Об этом в Telegram сообщает Министерство внутренних дел.

"В деоккупированных городах особенно много коварных мин ПФМ-1 (так называемых "лепестков"), запрещенных всеми международными конвенциями. Этот тип мин очень трудно обнаружить металлодетекторами. Однако чрезвычайники прилагают все усилия, чтобы ликвидировать это "наследство" врага. Только в минувшие сутки саперы ГСЧС уничтожили 35 "лепестков" на месте обнаружения", - сказано в сообщении.

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В ведомстве добавили, за день пиротехники сводного отряда ГСЧС в Изюме и Балаклеи изъяли более тысячи взрывоопасных предметов.

Спасатели призывают жителей деоккупированных территорий обходить траву, не ходить в лес, передвигаться только в проверенных местах с твердым покрытием и рассказывать детям об опасности от боеприпасов.

Напомним, 16 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что почти вся Харьковская область уже деоккупирована. Российские захватчики находились там пять месяцев.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что на деоккупированных территориях Харьковщины обнаружили 10 застенков. А вблизи города Изюм нашли около 445 захоронений.

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