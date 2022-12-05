В области возможны удары по энергетическим объектам.

В Черкасской области задействовали аварийные отключения электричества по распоряжению "Укрэнерго". Это связано с потенциальным риском ударов по энергетическим объектам на фоне масштабного пуска ракет российскими оккупантами.

Соответствующей информацией поделился глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в официальном Telegram-канале. Он написал: "В связи с возможными ракетными обстрелами по энергообъектам страны, по распоряжению "Укрэнерго" в области применены специальные графики аварийных отключений в обособленных структурных подразделениях".

Список структурных подразделений, где задействованы ограничения

ВСП "Золотоношские энергетические сети" (частично);

Драбовский филиал ВСП "Золотоношские энергетические сети" (частично);

Корсунь-Шевченковский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);

Каменский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (полностью);

Чигиринский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);

Городищенский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);

Смелянский филиал ВСП "Смелянские энергетические сети" (частично);

ВСП "Звенигородские энергетические сети" (частично);

Шполянский филиал ВСП "Звенигородские энергетические сети" (полностью).

Пуски ракет по Украине 5 декабря: основная информация

Как сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат: "Традиционно, откуда они и пускают. Стратегическая авиация – это район Волгодонск, также Каспий и Черное море, корабли Черноморского флота тоже по предварительной информации есть запуски. ... Уже первая волна ракет ушла, их может быть несколько".

Видео дня

Сообщалось о работе ПВО в Киевской, Полтавской, Одесской и Харьковской областях. Украинские защитники уже сбили более десяти ракет.

Оккупанты нанесли удар по селу Новософиевка в Запорожской области. На месте обстрела работают спасатели и врачи. Секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев также сообщал о "прилетах" в предместье, но без подробностей.

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