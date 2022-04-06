Значительных изменений в покрытии мобильной связью территории Украины за прошедшие сутки не зафиксировано, сейчас мобильные операторы работают над восстановлением связи в освобожденных от оккупантов городах вблизи Киева.

В Буче и Ворзеле за предыдущие сутки удалось частично восстановить мобильную связь.

Об этом сообщается в Telegram-канале Госспецсвязи о работе мобильной связи, интернета и цифрового телевидения в Украине по состоянию на 13:00 6 апреля 2022 года.

"Значительных изменений в покрытии мобильной связью территории Украины за прошедшие сутки не зафиксировано. Пока мобильные операторы работают над восстановлением связи в городах вблизи Киева, из которых наши военные погнали оккупантов. За предыдущие сутки частично удалось восстановить связь в Буче и Ворзеле", - говорится в сообщении.

Также "Укртелеком" начал восстановительные работы в освобожденных населенных пунктах Киевской области. Возле пгт Макаров специалисты компании восстановили поврежденный магистральный кабель связи, в который попал вражеский снаряд. Военные помогли с разминированием, а аварийно-ремонтная бригада "Укртелекома" оперативно восстановила связь на поврежденном участке. Сейчас в Киевской области работает 93% районных узлов и продолжаются активные ремонтные работы.

Согласно сообщению, укртелекомовцы также завершили ремонтные работы в Николаевской и Херсонской областях на сетях, которые пострадали от действий врага. Предоставление услуг абонентам возобновлено. На Николаевщине сейчас работает 96% районных узлов, на Херсонщине – 72%.

Интернет-провайдеры Украины за сутки зафиксировали 129 случаев повреждения сетей или недоступности оборудования.

"Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения, который относится к сфере управления Госспецсвязи, обеспечивает стабильную передачу сигнала украинских эфирных каналов на территорию большей части Украины и помогает донести правдивую информацию до украинцев. Спутниковое вещание работает стабильно", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Киевской областной военной администрации подчеркивают, что в Иванковской, Дымерской и Полесской общинах гуманитарная катастрофа.

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