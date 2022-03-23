Электронные коммуникации также полностью отсутствуют в Черниговской и Луганской областях.

По информации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, из-за активных боевых действий без связи остаются Мариуполь, Ворзель, Ирпень, Буча, Гостомель и Изюм. А Черниговская и Луганская области полностью отрезаны от электронных коммуникаций.

"Мобильные операторы Киевстар, Vodafone и Lifecell продолжают восстановление и удержание покрытия мобильной связью и доступа к интернету украинцев. Однако, к сожалению, без связи пока остаются город Мариуполь (Донецкая область), населенные пункты на Киевщине - Ворзель, Ирпень, Буча и Гостомель, а также город Изюм Харьковской области", - сообщает Госспецсвязи в своем Telegram-канале.

Отмечается, что критическая инфраструктура и национальная сеть "Укртелекома" работают, услуги электронных коммуникаций предоставляются везде, кроме Черниговской и Луганской областей.

"Компания ищет возможности для восстановления телекоммуникационных услуг в этих областях. Продолжаются ремонтные работы по восстановлению услуг в Фастове, Белой Церкви и Боярке Киевской области", - добавили в Госспецсвязи.

Как сообщал УНИАН, ранее в Госспецсвязи заявили, что оккупанты стремятся лишить украинцев связи, чтобы скрыть информацию о своем позорном поражении.

В службе напоминают, что в Украине работает национальный роуминг, который позволяет украинцам подключаться к сетям другого оператора, если сеть своего оператора не работает.

Вас также могут заинтересовать новости: