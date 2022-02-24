В Броварах вводят комендантський час.

Сегодня, 24 февраля, российские оккупанты обстреляли военную часть в Броварах. В связи с этим в городе ввели комендантский час.

По словам мэра города Игоря Сапожко, жителям Броваров будет запрещено выходить на улицы с 17 часов вечера до 7 часов утра без особого разрешения. А общественный транспорт будет курсировать до 18:00, завтра - до 17:00.

"По состоянию на 14:30. Имеем трагические последствия обстрелов воинских частей на территории броварской МТГ. В броварскую больницу доставлены 17 раненых, 7 человек погибли... Готовим распоряжение о введении комендантского часа на территории общины", - сказал Сапожко.

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