Украина получает достаточно оружия для победы в войне, считает британский министр обороны.

Россия превосходит Украину по артиллерийскому вооружению в соотношении 20 к 1 в некоторых районах, но в ближайшие недели у ВСУ появятся возможности добиться большего прогресса в защите востока и юга страны.

Об этом рассказал министр обороны Британии Бен Уоллес в Брюсселе, цитирует Sky News.

Обучение украинских военнослужащих, как использовать более сложное западное тяжелое вооружение, также было ключевым элементом усилий по поддержке сопротивления Украины, отметил министр.

Кроме того, он сказал, что речь идет не только о цифрах, но и о возможностях, которые может дать одна западная система вооружения, используемая должным образом.

"В некоторых районах они (русские - ред.) определенно превосходят численностью артиллерийских орудий — 20:1 в некоторых районах", — добавил Уоллес.

На вопрос Sky News, считает ли он, что союзники дают Украине достаточно оружия, чтобы иметь возможность выиграть войну, Уоллес ответил: "Да, я думаю. Я думаю, что украинцы имеют и будут иметь в ближайшие несколько недель возможности для того, чтобы добиться значительного прогресса на востоке страны или даже защитить такие места, как Одесса".

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточила все усилия на захвате Донбасса. Под огнем, как и раньше, Белогоровка, Лисичанск, Северодонецк. В Севередонецке враг ведет постоянный штурм.

На Слобожанском направлении враг намерен возобновить наступление. Под Харьковом оккупанты пытаются удержать занятые рубежи - обстреливают украинские позиции и освобожденные от РФ села.

В настоящее время ВСУ уничтожили уже почти 33 тысячи русских военных, тысячи единиц вражеской техники.

Из-за больших потерь командование РФ перебросило в Украину новые силы, но, по мнению украинских разведчиков, группировки оккупантов на Донбассе значительно недоукомплектованные и разобщенные.

Вместе с тем украинские военные рапортуют о приближении к оккупированному Херсону. Единственное, что останавливает ВСУ, - нехватка оружия, говорится в материале Reuters.

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