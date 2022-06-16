Оккупанты несут огромные потери в боях против ВСУ / фото УНИАН (Вячеслав Ратинский)

Украинские военные уничтожили почти 33 тысячи оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.06 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 32 тыс. 950 (+200) человек ликвидировано;
  • танков - 1449 (+9);
  • боевых бронированных машин - 3545 (+17);
  • артиллерийских систем - 729 (+7);
  • РСЗО - 233 (+3);
  • средств ПВО - 97;
  • самолетов - 213;
  • вертолетов - 179;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 591;
  • крылатых ракет - 129;
  • кораблей /катеров - 13;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2494;
  • специальной техники - 55.

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются.

Как сообщал УНИАН, оккупанты дополнительно привлекают медицинских работников из регионов РФ для работы с ранеными военными.

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