Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Украинские военные уничтожили почти 33 тысячи оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.06 ориентировочно составили:

личного состава - около 32 тыс. 950 (+200) человек ликвидировано;

танков - 1449 (+9);

боевых бронированных машин - 3545 (+17);

артиллерийских систем - 729 (+7);

РСЗО - 233 (+3);

средств ПВО - 97;

самолетов - 213;

вертолетов - 179;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 591;

крылатых ракет - 129;

кораблей /катеров - 13;

автомобильной техники и автоцистерн - 2494;

специальной техники - 55.

Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются.

Как сообщал УНИАН, оккупанты дополнительно привлекают медицинских работников из регионов РФ для работы с ранеными военными.

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