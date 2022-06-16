Украинские военные уничтожили почти 33 тысячи оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.06 ориентировочно составили:
- личного состава - около 32 тыс. 950 (+200) человек ликвидировано;
- танков - 1449 (+9);
- боевых бронированных машин - 3545 (+17);
- артиллерийских систем - 729 (+7);
- РСЗО - 233 (+3);
- средств ПВО - 97;
- самолетов - 213;
- вертолетов - 179;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 591;
- крылатых ракет - 129;
- кораблей /катеров - 13;
- автомобильной техники и автоцистерн - 2494;
- специальной техники - 55.
Отмечается, что наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются.
Как сообщал УНИАН, оккупанты дополнительно привлекают медицинских работников из регионов РФ для работы с ранеными военными.