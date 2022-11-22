Погибший был родом из Донецка.

В боях за Украину погиб артист балета Киевского национального академического театра оперетты Вадим Хлупьянец.

Ему было всего 26 лет, сообщили на странице театра в Facebook.

Артист погиб под Бахмутом.

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"Вечная память погибшему! Страшная весть всколыхнула коллектив Национальной оперетты Украины. В боях за Украину погиб 26-летний артист балета Вадим Хлупьянец. Коллектив театра выражает искренние соболезнования семье защитника", - говорится в сообщении.

Хлупянец был родом из Донецка.

Ситуация на Бахмутском направлении

Ранее офицер батальона "Свобода" Андрей Ильенко рассказывал, что возле Бахмута все завалено трупами врага. Согласно его прогнозу, зимняя кампания в регионе будет горячей.

После этого полковник Свитан рассказал, что оккупанты понесут большие потери на Донбассе:

"Россияне закрепиться не могут, поскольку арта уже пристрелялась. Моряков из Владивостока в первые дни там как минимум переполовинили. Для них сейчас - это точка приложения силы, хотя сама по себе Павловка значения не имеет. Если они зацепились, для нас это очень хороший плацдарм для уничтожения российских войск".

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