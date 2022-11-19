По словам украинского военного, руководство РФ гонит мобилизованных и зэков на позиции ВСУ.

Офицер батальона "Свобода" Андрей Ильенко прогнозирует, что зимняя кампания в Донецкой области будет горячей.

В эфире телеканала "Эспрессо" он рассказал, что сейчас происходит на Бахмутском направлении.

"Враг пытается вести штурмовые действия днем и ночью. На Бахмутском направлении бои продолжаются почти круглосуточно. Может быть час-два относительного перерыва, а потом снова бой. Враг пытается штурмовать наши позиции пехотой", - рассказал Ильенко.

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По его словам, военное руководство РФ гонит мобилизованных и зэков на позиции Сил обороны Украины.

"Все завалено трупами противника. Ситуация серьезная, продолжаются ожесточенные бои. Бахмут - это украинская крепость, которая держалась когда освобождали Харьковщину, когда освобождали Херсонщину, и сейчас продолжает держаться. Роль Бахмута огромна в войне, впереди много боев", - подчеркнул офицер.

Что происходит в Донецкой области: последние новости

По данным Генштаба ВСУ, войска РФ ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Согласно прогнозу аналитиков ISW, после неудачи в Херсонской области, РФ усилит наступление на Донбассе.

Ранее Ильенко рассказывал, что россияне используют тактику, которая была еще 80 лет назад: это и заградотрядах, которые расстреливают тех, кто отказывается идти в атаку.

Президент Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе продолжаются сверхжесткие бои. Только за одни сутки было отбито около сотни российских атак.

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