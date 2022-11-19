Моряков из Владивостока в первые дни там как минимум переполовинили, заявил Роман Свитан.

Военный эксперт Роман Свитан рассказал о проблемах оккупантов на Донбассе. В частности, полковник ВСУ описал плацдарм вблизи Павловки, где рашисты несут большие потери.

"Павловка в Донецкой области - это юго-запад Угледара. Это плацдарм перед Угледаром, который с точки зрения войск РФ не даст нашей группировке выходить на Волноваху и двигаться дальше на Мариуполь. Русские пытаются взять Павловку, их туда направили не совсем умные руководители. Сама Павловка в низине от Угледара, где стоит наша артиллерия", - сказал Свитан для "Эспрессо".

По его словам, эта артиллерия российский гарнизон перемешивает с землей.

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"Россияне закрепиться не могут, поскольку арта уже пристрелялась. Моряков из Владивостока в первые дни там как минимум переполовинили. Для них сейчас - это точка приложения силы, хотя сама по себе Павловка значения не имеет. Если они зацепились, для нас это очень хороший плацдарм для уничтожения российских войск", - добавил эксперт.

Ситуация на Донбассе во время войны с Россией - важнейшие новости

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