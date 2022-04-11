В Бородянке в Киевской области сегодня под завалами двух многоэтажных жилых домов обнаружены тела 7 человек.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"11 апреля в ходе разборки завалов двух многоэтажных жилых домов обнаружены тела 7 человек", - сказано в сообщении.
При этом отмечается, что к работам привлечены 226 человек и 42 единицы техники, а также 40 добровольцев из Киева.
"С начала проведения работ из-под завалов изъято 19 погибших. Работы продолжаются", - сообщают спасатели.
Ранее разрушенную российскими захватчиками Бородянку показали с высоты птичьего полета.