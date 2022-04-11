С начала проведения работ из-под завалов изъяли 19 погибших.

В Бородянке в Киевской области сегодня под завалами двух многоэтажных жилых домов обнаружены тела 7 человек.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"11 апреля в ходе разборки завалов двух многоэтажных жилых домов обнаружены тела 7 человек", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что к работам привлечены 226 человек и 42 единицы техники, а также 40 добровольцев из Киева.

"С начала проведения работ из-под завалов изъято 19 погибших. Работы продолжаются", - сообщают спасатели.

Ранее разрушенную российскими захватчиками Бородянку показали с высоты птичьего полета.

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