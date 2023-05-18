Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рекомендовал "быть очень внимательными к тревогам".

По состоянию на 4:06 воздушная тревога распространилась на всю территорию Украины. Столичные власти призвали киевлян направляться в укрытие.

"Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен", - сказано в сообщении КГВА.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рекоммендовал "быть очень внимательными к тревогам".

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В Черкасской ОВА предупредили об угрозе ракетного удара.

Как сообщает мониторинг вражеской активности, по состоянию на 03:07 над Каспием самолеты Ту-95МС. Предварительно осуществлены пуски ракет типа Х-101/555 с Ту-95 с Каспийского направления.

Ракетные атаки РФ на Украину - детали

Россия ударила по гражданской инфраструктуре Николаева в ночь на 17 мая 2023 года двумя "Калибрами". Кроме того, двумя ракетами из С-300 РФ нанесла удары по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области.

Россия в последнее время активизировала ракетные удары по Украине. 16 мая ночью происходила масштабная ракетная атака на Украину: оккупанты пытались продавить украинскую систему ПВО.

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