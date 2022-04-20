Областная власть призывает население не реагировать на провокации и пропаганду оккупантов

В оккупированном Бердянске рашисти требуют готовить концерты в городе до 9 мая.

Об этом говорится в сообщении Запорожской ОВА.

Областная власть призывает население не реагировать на провокации и пропаганду оккупантов.

"На всех территориях продолжается эвакуация людей и доставка гуманитарной помощи. Однако, несмотря на постоянные попытки власти, процесс постоянно усложняется и затягивается. Это связано, в частности, с опасностью на дорогах и непосредственной близостью к активным боевым действиям, которые значительно усилились в последние дни", - говорится в сообщении.

Руководитель ЗОВА обратил внимание на то, что из общин поступает информация от жителей о том, что похищают их родственников или знакомых, однако эту информацию не подают в местные органы власти и полиции, поэтому этому вопросу следует уделить усиленное внимание.

"Отдельно обратили внимание на распространение оккупантами пропаганды и вмешательство в работу учреждений культуры. Приходили представители РФ в наши дома культуры и требовали проведения концертов, посвященных 9 мая. Назначили незаконно своего директора. А это очень влияет на людей, они возмущены. Тем более, оккупанты делают фейковые заявления и настаивают на коллаборациях", - рассказал и. о. городского головы г. Бердянск Александр Свидло.

Важным вопросом остается фиксация разрушений и преступлений оккупантов в Запорожской области. Люди должны помнить, что в случае разрушения или повреждения зданий, или совершения какого-либо преступления против местных жителей на территории Запорожской области, это должно быть зафиксировано правоохранительными органами.

"Если телефон забрали – обращайтесь в полицию. Разрушили дом – надо подать заявление в правоохранительные органы и органы местной власти. Необходимо зафиксировать каждый случай", - подчеркнул председатель ЗОВА.

Напомним, на Запорожье оккупанты зарисовывают Z и переодеваются в форму ВСУ.

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