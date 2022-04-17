На своей технике россияне устанавливают украинские флаги.

В районе села Васильевка Запорожской области российские оккупанты переодеваются в украинских военных с целью осуществления провокаций против гражданских.

Об этом говорится в вечернем сводке Генштаба.

Россияне закрашивают рашистские символы на своей технике и устанавливают на ней сине-желтые флаги.

"На Южнобугском направлении противник продолжал сосредоточивать основные усилия на удержании занимаемых позиций. В районе населенного пункта Васильевка Запорожской области было отмечено, что противник, вероятно для осуществления провокаций, зарисовываем буквы Z на технике и устанавливает украинские флаги", - говорится в сводке.

Война России против Украины: новые данные

Россия вторглась на территорию Украины утром 24 февраля. Однако после провала в наступлении на Киев была вынуждена отступать к Беларуси.

Сейчас оккупанты планируют еще один штурм - востока Украины и выхода на пределы всей Луганской и Донецкой области. Тяжелые бои продолжаются в этом регионе с начала полномасштабной войны.

Самой тяжелой ситуация остается в Мариуполе. Оккупанты окружили город и делают неудачные попытки атак на "Азовсталь".

При этом продолжается террор тамошнего населения: людей пытают, убивают, сжигают в мобильных крематориях с целью сокрытия доказательств преступлений, а также депортируют в фильтрационные лагеря в России.

Защитники мужественно сдерживают попытки врага прорваться в Харьков. По состоянию на утро 17 апреля противнику удалось вплотную подойти к Северодонецку.

За время полномасштабной войны с Россией в боях с ВСУ уничтожено более 20 300 оккупантов, в то же время, по словам Зеленского, 3 тысячи украинских защитников полегли на поле боя.

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