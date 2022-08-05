На шестом месяце полномасштабного вторжения в Украину Россия попытается обвинить ВСУ в ударе по колонии в Еленовке, где удерживали украинских военнопленных.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает сайт Белого дома.
"Российские официальные лица попытаются подставить украинские вооруженные силы", — сказал Кирби.
В Белом доме не исключают, что оккупанты могут подбросить на место взрыва фрагменты боеприпасов, используемых в ракетных системах HIMARS.
"Это еще один пример привычной для России методички: обвинять других в том, что сделали они сами", — добавил он.
Трагедия в Еленовке:
В ночь на 29 июля 2022 года на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области прогремел взрыв. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".
Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии.
По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно.
Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставки оружия. Они требуют от Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт и направить на территорию колонии инспекционную миссию.
По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК-Евгения Пригожина.
4 августа 2022 года американская разведка заявила о том, что Россия фабрикует доказательства теракта в Еленовке.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В России назвали условие для возвращения тел убитых в Еленовке украинских военных
- Семьи пленных "азовцев" будут требовать отставки главы МККК
- Списки погибших в Еленовке до сих пор не подтверждены, оснований доверять РФ нет - разведка