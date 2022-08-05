В Белом доме не исключают, что оккупанты могут подбросить на место взрыва фрагменты боеприпасов, используемых в ракетных системах HIMARS.

На шестом месяце полномасштабного вторжения в Украину Россия попытается обвинить ВСУ в ударе по колонии в Еленовке, где удерживали украинских военнопленных.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает сайт Белого дома.

"Российские официальные лица попытаются подставить украинские вооруженные силы", — сказал Кирби.

В Белом доме не исключают, что оккупанты могут подбросить на место взрыва фрагменты боеприпасов, используемых в ракетных системах HIMARS.

"Это еще один пример привычной для России методички: обвинять других в том, что сделали они сами", — добавил он.

Трагедия в Еленовке:

В ночь на 29 июля 2022 года на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области прогремел взрыв. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии.

По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно.

Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставки оружия. Они требуют от Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт и направить на территорию колонии инспекционную миссию.

По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК-Евгения Пригожина.

4 августа 2022 года американская разведка заявила о том, что Россия фабрикует доказательства теракта в Еленовке.

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