Россия примет подобные меры, поскольку ожидает, что независимые следователи и журналисты в конечном итоге получат доступ к месту трагедии.

Россия работает на фабрикацией доказательств удара по украинским военнопленным в Еленовке, чтобы возложить вину на Вооруженные Силы Украины.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источники в американской разведке.

В разведке США выяснили, что Россия пытается подбросить ложные улики, чтобы положить на Украину ответственность за гибель военнопленных в Оленевке 29 июля, сообщил официальный представитель США, знакомый с данными разведки.

Чиновник, который не был уполномочен давать публичные комментарии и поделился информацией на условиях анонимности, сказал, что засекреченные разведданные показывают, что российские официальные лица попытаются подбросить боеприпасы высокомобильных артиллерийских ракетных систем средней дальности или HIMARS, как "доказательства" того, что в атаке использовались системы, предоставленные Украине США.

В американской разведке считают, что Россия примет подобные меры, поскольку ожидает, что независимые следователи и журналисты в конечном итоге получат доступ к месту трагедии.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области прогремел взрыв. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставки оружия. Они требуют от Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт и направить на территорию колонии инспекционную миссию.

По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК-Евгения Пригожина.

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