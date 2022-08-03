Такое решение 27 июля вынес так называемый суд Ленинского района города Могилева.

Соцсети советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича признаны "экстремистскими" в Беларуси.

Об этом сообщают местные активисты "Беларускі Гаюн" в Telegram-канале.

Такое решение ещё 27 июля вынес так называемый суд Ленинского района города Могилева.

В Беларуси экстремистскими признали youtube-канал Alexey Arestovych, страницу alexey.arestovich в инстаграме, фейсбук-аккаунт "Алексей Арестович" и телеграм-каналы Arestovich / Official и Arestovich | Алексей Арестович.

"Конечно, оригинальный подарок от лукашековского суда. Но вообще-то в Беларуси это считается своеобразным знаком качества, да-да", - прокомментировали активисты решение суда.

Как сообщал УНИАН, советник главы ОПУ Алексей Арестович сегодня, 3 августа, отмечает свое 47-летие. В честь этого дня он написал пост, в котором поразмышлял о своем предназначении.

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