Соцсети советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича признаны "экстремистскими" в Беларуси.
Об этом сообщают местные активисты "Беларускі Гаюн" в Telegram-канале.
Такое решение ещё 27 июля вынес так называемый суд Ленинского района города Могилева.
В Беларуси экстремистскими признали youtube-канал Alexey Arestovych, страницу alexey.arestovich в инстаграме, фейсбук-аккаунт "Алексей Арестович" и телеграм-каналы Arestovich / Official и Arestovich | Алексей Арестович.
"Конечно, оригинальный подарок от лукашековского суда. Но вообще-то в Беларуси это считается своеобразным знаком качества, да-да", - прокомментировали активисты решение суда.
Как сообщал УНИАН, советник главы ОПУ Алексей Арестович сегодня, 3 августа, отмечает свое 47-летие. В честь этого дня он написал пост, в котором поразмышлял о своем предназначении.