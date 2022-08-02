Советник главы Офиса президента заявил, что потери оккупантов при ударе по эшелону в Бриловке, скорее всего, больше озвученных ранее.

Вооруженные силы Украины постоянно "накрывают" тыловые объекты оккупантов. Ежедневно это несколько накрытий.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Юг - там наши средства продолжают отрабатывать тыловое обеспечение российских войск. Склады с боеприпасами, с техникой, места концентрации личного состава, топлива, командные пункты. Несколько накрытий в сутки - это норма. Три-четыре накрытия", - отметил Арестович.

По его словам, потери захватчиков при ударе по эшелону в Бриловке, скорее всего, больше озвученных ранее.

Как ранее сообщал УНИАН, в ГУР также подтвердили, что в ночь с 29 на 30 июля украинские военные попали по железнодорожному эшелону оккупантов, который прибыл на станцию Брилевка. Эшелон насчитывал свыше 40 вагонов с живой силой, техникой и боеприпасами.

2 августа стало известно, что на железнодорожной станции "Каланчак" Херсонской области оккупанты устроили дымовую завесу и взорвали собственный поезд с техникой и боеприпасами. Инцидент произошел утром 1 августа, а поезд прибыл накануне - еще 31 июля.

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