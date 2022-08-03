3 августа Алексей Арестович отмечает свой день рождения.

Советник главы ОПУ Алексей Арестович сегодня, 3 августа, отмечает свое 47-летие. В честь этого дня он написал пост, в котором поразмышлял о своем предназначении.

"Дедушка старенький, но ему ещё не все равно. А не все равно ему на людей и весь мир. И пусть специфическими путями, но дедушка ещё поборется, чтобы сделать этот мир лучше. Любовь к миру, любовь к людям, заботу о них не сымитировать, не изобразить, не подделать. В частности, когда я выхожу к микрофону, то реально ставлю себе задачу заслонить вас от черноты, с которой лезет к нам в души война. А когда организовываю занятия - провести к свету", - написал Арестович в своем Telegram-канале.

"И люди прекрасно чувствуют, что и как на самом деле. Вот и весь секрет. Спасибо вам, люди, что вы есть. И миру спасибо. И Богу - особенно. Отлично идёт, на взлёт", - добавил "краш" украинок.

Стоит отметить, что сладкоголосый Арестович стал любимчиком украинок после начала полномасштабной войны. В сети его окрестили "успокоительным", так как после его вечернего выхода в эфир многие успокаивались и шли спать, несмотря на активные боевые действия в стране и страх, что в любой момент вражеская ракета может прилететь куда-угодно.

Кроме того, советник главы ОПУ покорил девушек не только своей манерой общения и сладким голосом, но и привлекательной внешностью. Арестович по знаку Зодиака - Лев. Поэтому не странно, что он всегда выглядит презентабельно.

Более того, Арестович следит за своим внешним видом. Неоднократно он говорил о том, что очень любит поесть сладенькое и никогда себе в этом не отказывает. При этом каждый день он ходит в спортзал.

Казалось бы, идеальный мужчина. Украинки так и норовят встретить его на улицах Киева, чтобы хотя бы сделать совместное фото. И, конечно, он не откажет. Но на большее рассчитывать не стоит... Арестович счастливо женат.

Известно, что он был в браке несколько раз. Последний раз он женился в 2015 году на Анастасии Грибановей. В браке у них родилось двое детей - сын Александр и дочь Вероника. Также у него есть ребенок от первого брака - дочь Аэлита.

Напомним, ранее Арестович объяснил, благодаря чему стал украинским секс-символом.

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