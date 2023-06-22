В официальном комментарии МО Беларуси указывается, что Ми-24 "совершил жесткую посадку".

Под Ивацевичами в Беларуси рухнул Ми-24 ВКС РФ, о чем пишет OSINT-издание "MOTOLKO Help". Потерю одной "птички" подтверждает и пресс-служба Минобороны Беларуси, правда, не уточняя, кому именно принадлежал вертолет.

В официальном комментарии МО Беларуси указывается, что Ми-24 "совершил жесткую посадку" в Барановичском районе около 13:00 по местному времени.

При этом в сообщении ведомства не указано, чей именно вертолёт "совершил жёсткую посадку".

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Утверждается, что члены экипажа Ми-24 получили телесные повреждения, разрушений и пострадавших на земле нет. Причины происшествия устанавливаются комиссией.

В "MOTOLKO Help" OSINT-исследователи уточняют, что происшествие случилось около трассы М1 между Ивацевичами и Барановичами. Вертолет находился на балансе ВКС России.

В сети опубликовали фото с предполагаемого места падения Ми-24.

Потери РФ в Украине - главное

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в боях в Украине уже 222 650 своих солдат, в частности 650 за прошедшие сутки.

Особенно большие потери ВС РФ в последнее время несет в артсистемах, спецтехнике, БПЛА и самолетах /вертолетах. К примеру, 21 июня Воздушные силы подтвердили сбитие еще одного Ми-24 оккупантов над линией фронта.

Такие потери в "птичках", по мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, свидетельствуют о том, что российское командование использует авиацию в качестве артиллерии.

Еще не так давно западная раздведка подтверждала, что Россия бросила в бой истребители и вертолеты - все, чтобы предотвратить продвижение ВСУ в рамках контрнаступления.

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