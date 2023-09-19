Пожары пытаются ликвидировать третий час подряд.

Львов продолжает оправляться после атаки на город. Спасатели третий час ликвидируют последствия утренних "прилетов".

Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, под завалами нашли тело погибшего мужчины, который работал на одном из атакованных складов.

"Уничтожено 3 складских помещения. Это склады с окнами, бытовой химией, а также помещения где хранила гуманитарную помощь благотворительная миссия КАРИТАС-СПЕС. Всего площадь возгорания около 10 тысяч метров квадратных", - сообщил Садовый.

Мэр отметил, что последствия вражеской атаки чрезвычайно сложны, ведь КАРИТАС накануне получил большую партию гуманитарной помощи, которую поместили на эти склады. В частности, там были генераторы и теплая одежда, которую должны были отправить в другие области.

"Сейчас это все горит. Горят и продукты питания, легкая промышленность... Все смущены, ведь убытки измеряются не в миллионах, даже не в десятках миллионов. Это сотни миллионов. Это один из самых масштабных пожаров с точки зрения разрушения и материальных ценностей", - отметил Садовый.

На видео мэр отметил, что жертв нет, но перед этим сообщил, что под завалами нашли тело мужчины, работавшего на одном из складов. Еще один юноша получил ранение, его госпитализировали. Несколько львовян обратились за медицинской помощью, но от госпитализации отказались.

Атака на Львов 19 сентября

Рано утром 19 сентября российские захватчики в очередной раз атаковали украинские города беспилотными летательными аппаратами. Серия громких взрывов прогремела во Львове.

Глава Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий сообщил, что воздушная тревога была объявлена в области в 03:40 и длилась почти 2,5 часа. По предварительной информации, в направлении Львовщины летели 18 дронов-камикадзе типа "Шахед". 15 из них сбили. Семь сбили непосредственно в воздушном пространстве Львовской области.

Есть попадание в склады. На месте работают спасатели.

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