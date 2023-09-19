Прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги.

Российские захватчики в очередной раз ночью атакуют украинские города беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщают в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Около 22:52 военные зафиксировали пуски ударных БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска (Краснодарский край). Они призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Сейчас тревога раздается в Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях. В 00:00 стало известно, что группа беспилотных летательных аппаратов движется в направлении Кривого Рога.

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Уже в 00:13 для Полтавской, Сумской и Харьковской областей объявили об угрозе применения баллистического вооружения. В Кировоградской и Николаевской - угроза дронов.

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Обновлено в 06:01: Отбой угрозы ударных БпЛА по областям.

Обновлено в 06:00: Мэр Львова опубликовал обновление по ситуации в городе. "На складе из-под обломков достали мужчину. Оперативные работы продолжаются. То есть пока известно об одном человеке, пострадавшем в результате атаки", - написал он.

Обновлено в 05:45: В ОВА сообщили, что во время пожара на промышленном складе из-под завалов достали женщину, она травмирована.

"На складах значительный пожар. На месте работают все профильные службы. Воздушная тревога продолжается! Опасность новых атак остается!" – отметил Козицкий.

Обновлено в 05:35: Во Львове есть попадание. "Слышно взрывы! В результате удара на территории Львова фиксируем возгорание на промышленном складе. Все соответствующие службы выехали на место", - сообщил городской голова.

Обновлено в 05:20: Во Львовской области работает ПВО. Воздушные силы предупреждают, что угроза "шахедов" остается.

Тем временем в Харьковской области тревога из-за активности российской авиации.

Обновлено в 05:15: Во Львове снова раздались взрывы.

Обновлено в 04:56: Корреспондент УНИАН сообщает о повторных взрывах во Львове.

Обновлено в 04:50: Для Львова есть угроза повторной атаки, сообщает мэр Андрей Садовый. В области работает противовоздушная оборона.

Обновлено в 04:45: Ударные дроны в воздушном пространстве Львовской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областей. Продолжается боевая работа.

Обновлено в 04:37: "В части Львова громко. Не называем локаций. Ничего не фотографируем и не снимаем! Информационная тишина!" – призывает Козицкий.

Обновлено в 04:30: Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщает, что в области работает ПВО, есть угроза новых атак.

Обновлено в 04:18: Львов - в укрытия.

Обновлено в 04:10: Ивано-Франковская область – угроза ударных БпЛА. Группы БПЛА через Винницкую и Хмельницкую области в направлении западных областей.

Обновлено в 03:47: Львовская область - угроза ударных дронов. Так сейчас выглядит карта тревог.

Обновлено в 03:40: В Хмельницкой области также слышны взрывы. В областной военной администрации сообщили, что работает ПВО.

Обновлено в 03:25: В Кривом Роге раздался взрыв, сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Обновлено в 03:18: Тернопольская и Ровенская область - угроза ударных БПЛА.

Обновлено 02:35: Воздушные Силы сообщают об угрозе беспилотников для Черновицкой и Житомирской областей.

Обновлено 02:18: Хмельницкая область - угроза дронов. Группы ударных БПЛА через Николаевскую, Одесскую, Кировоградскую и Винницкую области в направлении западных областей.

Обновлено 02:08: В Одессе раздался взрыв, сообщает Суспільне.

Обновлено 01:40: Винницкая, Черкасская, Одесская области – угроза ударных БпЛА.

Обновлено 01:15: Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Кировоградская, Полтавская области - угроза баллистики.

Обновлено 01:00: Угроза ударных БпЛА типа "Shahed" для Кировоградской и Николаевской областей. Наблюдается несколько групп, угроза для смежных областей.

Обновлено 00:50: Отбой угрозы применения баллистического вооружения в Полтавской, Сумской и Харьковских областях.

Обстрелы Украины: последние новости

Напомним, вчера ночью российские захватчики выпустили по Украине ракеты и дроны, в ряде областей работали противовоздушная оборона. В воздушных силах отчитались об уничтожении 17 крылатых ракет и 18 беспилотных летательных аппаратов.

Уже вечером Россия запустила ракеты из Белгорода по Харьковской области. В городе прогремела череда взрывов. Городские власти сообщают о попадании в производственную зону Холодногорского района города.

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