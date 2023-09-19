Воздушная оборона уничтожила ночью 27 "Шахедов", которыми враг пытался нанести удар по Украине. Об этом сообщили Воздушные силы ВС Украины.
Отмечается, что в ночь на 19 сентября 2023 года противник применил ударные БпЛА типа "Shahed-136/131", а также баллистическую ракету "Искандер-М". Всего зафиксированы пуски 30 ударных БпЛА с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - РФ).
"В результате боевой работы 27 "Шахедов" уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования в южных, центральных и западных областях. Также на восточном направлении уничтожен разведывательный БпЛА оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что россияне применили ночью одну баллистическую ракету "Искандер-М", которую противник выпустил с территории временно оккупированного Крыма в направлении Кривого Рога.
По данным пресс-службы Сил обороны юга Украины, ночью с восточного побережья Азовского моря беспилотные летательные аппараты типа "Shahed-131/136" были направлены по разным регионам Украины. В частности, в зоне ответственности указанного подразделения ВСУ уничтожено 12 ударных беспилотников: 10 - над Николаевщиной, по одному над Одесщиной и Винницкой.
Отмечается, что во время ликвидации вражеской цели, падение обломков повлекло повреждение сельскохозяйственной техники одного из частных предприятий в Николаевской области. Люди, к счастью, не пострадали.
"По Кривому Рогу среди ночи враг нанес ракетный удар, применив баллистическую ракету "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма. Из-за попадания загорелось четырехэтажное здание. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Взрывной волной повреждены фасады трех многоэтажных домов. Сейчас информация уточняется", - рассказали в пресс-службе.
Ночная атака на Украину - что уже известно
Кривой Рог
В 03:25 в Кривом Роге прогремел взрыв. Утром начальник военной администрации города Александр Вилкул сообщил, что в результате вражеского попадания возник пожар в многоэтажном здании. Его уже потушили. Также взрывной волной повреждены фасады трех многоэтажных зданий, много окон и дверей в других многоэтажках, а также в школе и детском саду. Человеческих потерь нет.
Львов
Председатель Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий сообщил, что воздушная тревога была объявлена в области в 03:40 и длилась почти 2,5 часа. По предварительной информации, в направлении Львовщины летели 18 дронов-камикадзе типа "Шахед". 15 из них силы ЧВК "Запад" сбили. Семь сбили непосредственно в воздушном пространстве Львовской области.
"К сожалению, есть три попадания в промышленные склады во Львове. К счастью, без погибших. Один пострадавший. Это 26-летний парень, который на момент атаки находился на складе. Его госпитализировали. Он в состоянии средней сложности. Также на месте была женщина, в госпитализации не нуждалась", - проинформировал Козицкий.
По его словам, на складах есть возгорания в четырех локациях, пожар тушат.
"Хочу подчеркнуть, что это обычные промышленные склады. Ничего милитарного на них не хранили", - отметил глава ОВА.
Как сообщал УНИАН, с вечера воздушная тревога начала распространяться по всей Украине. Сообщалось, что оккупанты запустили БПЛА небольшими группами. ПВО работала в ряде областей Украины.