По Кривому Рогу россияне ударили ракетой "Искандер", запустив ее из оккупированного Крыма.

Воздушная оборона уничтожила ночью 27 "Шахедов", которыми враг пытался нанести удар по Украине. Об этом сообщили Воздушные силы ВС Украины.

Отмечается, что в ночь на 19 сентября 2023 года противник применил ударные БпЛА типа "Shahed-136/131", а также баллистическую ракету "Искандер-М". Всего зафиксированы пуски 30 ударных БпЛА с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - РФ).

"В результате боевой работы 27 "Шахедов" уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования в южных, центральных и западных областях. Также на восточном направлении уничтожен разведывательный БпЛА оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что россияне применили ночью одну баллистическую ракету "Искандер-М", которую противник выпустил с территории временно оккупированного Крыма в направлении Кривого Рога.

По данным пресс-службы Сил обороны юга Украины, ночью с восточного побережья Азовского моря беспилотные летательные аппараты типа "Shahed-131/136" были направлены по разным регионам Украины. В частности, в зоне ответственности указанного подразделения ВСУ уничтожено 12 ударных беспилотников: 10 - над Николаевщиной, по одному над Одесщиной и Винницкой.

Отмечается, что во время ликвидации вражеской цели, падение обломков повлекло повреждение сельскохозяйственной техники одного из частных предприятий в Николаевской области. Люди, к счастью, не пострадали.

"По Кривому Рогу среди ночи враг нанес ракетный удар, применив баллистическую ракету "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма. Из-за попадания загорелось четырехэтажное здание. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Взрывной волной повреждены фасады трех многоэтажных домов. Сейчас информация уточняется", - рассказали в пресс-службе.

Ночная атака на Украину - что уже известно

Кривой Рог

В 03:25 в Кривом Роге прогремел взрыв. Утром начальник военной администрации города Александр Вилкул сообщил, что в результате вражеского попадания возник пожар в многоэтажном здании. Его уже потушили. Также взрывной волной повреждены фасады трех многоэтажных зданий, много окон и дверей в других многоэтажках, а также в школе и детском саду. Человеческих потерь нет.

Львов

Председатель Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий сообщил, что воздушная тревога была объявлена в области в 03:40 и длилась почти 2,5 часа. По предварительной информации, в направлении Львовщины летели 18 дронов-камикадзе типа "Шахед". 15 из них силы ЧВК "Запад" сбили. Семь сбили непосредственно в воздушном пространстве Львовской области.

"К сожалению, есть три попадания в промышленные склады во Львове. К счастью, без погибших. Один пострадавший. Это 26-летний парень, который на момент атаки находился на складе. Его госпитализировали. Он в состоянии средней сложности. Также на месте была женщина, в госпитализации не нуждалась", - проинформировал Козицкий.

По его словам, на складах есть возгорания в четырех локациях, пожар тушат.

"Хочу подчеркнуть, что это обычные промышленные склады. Ничего милитарного на них не хранили", - отметил глава ОВА.

Как сообщал УНИАН, с вечера воздушная тревога начала распространяться по всей Украине. Сообщалось, что оккупанты запустили БПЛА небольшими группами. ПВО работала в ряде областей Украины.

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