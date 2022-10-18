Также, по разной информации РФ выпустила более 10 крылатых ракет этим утром по украинским городам.

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о новой атаке россиян, в результате которой, в том числе, пострадал Киев.

Также он оценил эффективность работы украинской ПВО в борьбе с иранскими дронами-камикадзе и назвал количество сбитых БПЛА.

"По сбитым вам скажу - 37 из 43, 11 было сбито на южном направлении с 21:30 до 22:30, с утра враг продолжил атаки, с 3:30 до 7 утра было уничтожено еще 15 дронов-камикадзе, и третья атака - киевское направление - там уничтожили еще 11 БПЛА", - сообщил он.

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Также, по его словам, по разной информации РФ выпустила более 10 крылатых ракет этим утром по украинским городам.

Игнат также рассказал, что на южном направлении, где больше всего атакуют иранскими БПЛА, уничтожено 96 "шахедов-136" и 4 "моджахеда" с момента начала использования дронов РФ.

Он прокомментировал и информацию о закупке РФ новых иранских дронов "араш-2".

"Все эти иранские произведения есть в доступе и специалисты их изучают. Безусловно, наша разведка тоже не спит, безусловно есть данные нашей разведки, и, очевидно, будут предприняты шаги противодействия этому вооружению. В любом случае нужно надеятся на западную помощь и западных партнеров. Есть много заявлений, есть много обещаний, но от заявлений к действиям - непростой путь. Надеемся, что что-то будет сделано гораздо быстрее, так как стоят серьезные вызовы накануне зимы", - подчеркнул он.

Иранские дроны-камикадзе на вооружении РФ - что известно

В середине августа стало известно, что РФ приобрела у иранской стороны тысячу дронов, в частности, дроны-камикадзе. Официально Иран продолжает отрицать предоставление беспилотников РФ. На фоне этого Украина обратилась к Израилю с просьбой поделиться разведданными о любой поддержке, которую Иран оказывает российским военным в войне.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, по данным украинской разведки, в целом Россия заказала в Иране 2400 беспилотников.

Первый иранский дрон защитники Украины сбили 13 сентября в Харьковской области. А 23 сентября украинские зенитчики сбили ударный беспилотник Mohajer-6, Теперь этот беспилотный летательный аппарат используют ВСУ.

10 и 11 октября российские войска массированно атаковали Украину. Помимо различных типов ракет, использовались и дроны-камикадзе. Враг направил дроны на Кривой Рог для атаки на критическую инфраструктуру, в Винницкой области атаковали теплоэлектростанцию.

14 октября ко Дню защитников и защитниц Украины по инициативе United24, Монобанка и волонтера Игоря Лаченкова был запущен сбор средств на закупку "Ловца Шахедов" – системы противодействия дронам, которая поможет уничтожать вражеские беспилотные летательные аппараты.

Украинцы менее чем за двое суток смогли собрать более 150 миллионов гривен на антидронну систему защиты.

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