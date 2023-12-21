Бомбы попали по территориям двух шахт.

Российские оккупанты ударили авиацией по Торецку Донецкой области, в результате чего три человека погибли, еще шестеро пострадали.

"Сегодня в результате очередного вражеского обстрела две бомбы попали по территории одной из шахт города, пострадало разрушений складское здание. Во время проведения аварийно-спасательных работ чрезвычайники деблокировали одного мужчину из поврежденного здания и на бронированном автомобиле транспортировали в ближайшее лечебное учреждение", - сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook

Кроме того, спасателями из-под завалов было изъято тело одного человека. Отмечается, что на момент удара под землей находились 32 горняка, они уже подняты на поверхность.

"На территорию другой шахты попали еще две российские авиабомбы. Два человека погибли, трое - ранены. Повреждены административные здания и оборудование", - сообщили в ГСЧС.

Так, по предварительной информации, всего в результате этих атак пострадали шесть человек и еще три человека погибли.

Война в Украине - жертвы среди гражданского населения

В конце осени министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что с начала 2023 года жертвами российских ударов по Украине стали две тысячи украинских граждан, Еще 11 тысяч граждан пострадали.

По его словам, за 11 месяцев этого года россияне 59 тысяч раз обстреляли населенные пункты в 24 регионах Украины. Больше всего обстрелов со стороны оккупационных войск России было зафиксировано в Запорожской, Херсонской, Донецкой, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

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