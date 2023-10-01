Сегодня украинские военные ликвидировали российский склад боеприпасов.

В течение суток украинские военные в очередной раз мощно ударили по российским позициям на фронте, уничтожив вражеский пункт управления и большое количество русской артиллерии.

Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение суток украинская авиация 13 раз ударила по районам скопления российских военных, их вооружения и техники. Кроме того, подразделения ракетных войск поразили зенитно-ракетный комплекс, пункт управления, склад боеприпасов и 16 артиллерийских орудий россиян.

В то же время, в эти сутки Россия нанесла очередной удар по Украине, применив около 30 ударных беспилотников типа "Shahed-136/131" с южного, юго-восточного и северного направлений. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 16 вражеских "шахедов".

Видео дня

Всего за сутки россияне нанесли 8 ракетных и 72 авиационных удара, а также совершили 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и мирных населенных пунктах. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые гражданские. Также разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, в частности, сегодня, 1 октября, россияне ударили авиабомбами по Херсонщине. На этот раз две управляемые авиабомбы россияне сбросили на Берислав - там поврежден объект инфраструктуры. Также под вражеские обстрелы попали Тягинка и Веселая. В результате российских атак погиб один человек, еще один - был ранен.

РФ за сутки понесла серьезные потери, поскольку украинские военные ликвидировали еще 440 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 278 тыс. 570 своих военных.

Также в течение суток было уничтожено почти 20 танков и бронированных машин, 30 артиллерийских систем, самолет и тому подобное.

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