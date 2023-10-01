Также уничтожено, в частности, 37 беспилотников и 30 артиллерийских систем.

Потери РФ в Украине за сутки ощутимо возросли - Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 440 российских оккупантов.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, общие боевые потери врага за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили около 278 тыс. 570 (+440 за сутки) человек.

Вражеских танков было уничтожено 4 тыс. 702 (+11) единицы, боевых бронированных машин - 8 тыс. 991 (+7), артиллерийских систем - 6 тыс. 477 (+30), реактивных систем залпового огня - 798 (+2).

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Кроме того, средств противовоздушной обороны врага было уничтожено 537, самолетов - 316 (+1), вертолетов - 316, беспилотников оперативно-тактического уровня - 5 тыс. 43 (+37), крылатых ракет - 1 тыс. 529.

Кораблей/катеров было уничтожено 20 единиц, подводных лодок - 1, автомобильной техники и автоцистерн - 8 тыс. 883 (+29) и специальной техники - 933 (+1). Данные уточняются.

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Как сообщал УНИАН, накануне командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что на их направлении за последние сутки потери российских оккупационных войск составили 248 человек, из которых 84 - безвозвратные. Один оккупант был взят в плен.

Было также уничтожено 20 единиц военной техники врага, в том числе танк, восемь артиллерийских систем и минометов. Кроме того, были уничтожены три склада боеприпасов российских захватнических войск.

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