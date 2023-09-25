Украинская авиация нанесла 8 ударов по районам скопления российских военных и техники.

В течение минувших суток украинские военные нанесли очередные успешные удары по позициям россиян на фронте. В частности, удалось уничтожить вражеский склад боеприпасов и технику.

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Кроме того, украинские ракетные войска поразили два зенитно-ракетных комплекса, четыре артиллерийских средства и склад боеприпасов россиян.

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В то же время, Россия продолжает игнорировать международное гуманитарное право и обстреливает не только позиции украинских войск, но и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов.

В частности, этой ночью враг в очередной раз атаковал Украину ракетами и дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131". В Одесской области под ударом была припортовая инфраструктура.

За сутки россияне нанесли один ракетный и 56 авиационных ударов, а также совершили 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям украинских войск, так и по гражданским объектам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые гражданские. Также разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Сегодняшняя ночная атака на Одесскую область - что известно

Как сообщал УНИАН, этой ночью россияне атаковали Одесскую область ударными беспилотниками "Shahed", а также ракетами "Оникс" и "Калибр". Украинская противовоздушная оборона сбила все вражеские дроны и 11 из 12 "Калибров".

Другие ракеты попали в припортовую инфраструктуру города. В частности, из-за удара поврежден Морской вокзал в Одессе, а в здании нефункционирующей привокзальной гостиницы возник пожар. Также вражеские "Ониксы" разрушили пустое зернохранилище.

По данным ОВА, также повреждены складские здания одного из предприятий и частный дом в пригороде Одессы. Взрывными волнами в нескольких домах выбиты стекла, в результате чего была ранена женщина.

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