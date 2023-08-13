Речь идет об операции по освобождению села Урожайное.

Российские войска были вынуждены отступить со своих позиций на восточном участке фронта, поскольку Украина отбила "ключевое село в Донецкой области".

Как сообщает The Independent, российские оккупанты оставили свои позиции в Урожайном - стратегически важном юго-восточном поселке, который украинские воины в течение нескольких дней отбивали в рамках контрнаступления.

Как пишет издание, по некоторой информации, украинские воины использовали умные бомбы США, доставленные в марте. Впрочем, официального подтверждения этому нет.

Видео дня

Урожайное отбили на фоне информации о том, что диктатор Владимир Путин больше не финансирует наемников Группы "Вагнера". Вероятно, главным финансистом боевиков является Беларусь.

Ситуация на фронте

Российские оккупанты пытаются перехватить инициативу на Купянском направлении, но взамен несут потери. Комментируя текущую ситуацию на этом участке фронта, спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заметил, что главные атакующие действия враг сосредоточил в районе Ивановки и Синьковки.

На днях заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, несмотря на сверхтяжелые боевые условия и сопротивление врага, наши войска имеют частичный успех в направлении села Урожайное Донецкой области, что рядом с освобожденным ранее поселком Старомайорское. К тому же враг там чувствует проблемы с логистикой, из-за постоянного "хлопка" на своих коммуникациях.

Вас также могут заинтересовать новости: