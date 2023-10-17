Кроме того, украинские воины уничтожили много другой техники и живой силы РФ.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины результативно отработали по скоплениям российских захватчиков и их технике.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке, в течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 вертолета на посадочных площадках, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника.

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Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Имеют частичный успех в районе западнее Вербового Запорожской области. Украинские воины наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Как уточнили в Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ, российские вертолеты были поражены в результате ночных ударов по аэродромам вблизи Бердянска и Луганска.

Война в Украине - актуальные новости

Как сообщал УНИАН, 15 октября российские оккупанты продолжили наступление с целью окружение Авдеевки Донецкой области. Захватчикам не удалось добиться успехов, но они могут в ближайшее время активизировать попытки окружить город.

В то же время аналитики ISW предупреждают, что любое снижение темпов наступательных действий россиян может быть результатом корректировки тактической обстановки, и в ближайшие дни они могут активизировать попытки окружить Авдеевку.

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