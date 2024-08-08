Детали операции пока неизвестны.

59 российских военнослужащих попали в плен в Курской области.

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на собственные источники. По их данным, это произошло на контрольном пункте въезда-выезда "Суджа". "Силы обороны взяли в Курской области на КПВВ г. Суджа еще 59 пленных оккупантов. Суджа еще 59 пленных оккупантов", - говорится в сообщении.

Как известно, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины не комментируют происходящее в Курской области.

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Бои в Курской области

Как сообщал УНИАН, 6 августа россияне заявили о заходе и продвижении украинских войск по территории Курской области. В Украине не подтверждали проведение такой операции.

Кремлевский правитель Путин назвал это "провокацией", а начальник российского Генштаба Герасимов заявил, что россияне якобы остановили продвижение вглубь территории. Несмотря на это, в сети пишут об успехе войск на этом направлении.

Российские провоенные Telegram-каналы пишут, что утерян контроль над газоизмерительной станцией "Суджа" и над рядом населенных пунктов.

Также известно, что обменный фонд пополнился большим количеством российских военнослужащих. В частности, военные публиковали кадры сдачи в плен группы российских оккупантов.

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