Российские Z-паблики сообщили о "захвате ВСУ" газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области. Через него Россия подает газ в украинскую газотранспортную систему.
Отмечается, что маршрут через Суджу — единственный оставшийся из пяти транспортных коридоров, по которым Россия до сих пор осуществляла транзит своего газа в Европу.
Также российские "военкоры" жалуются, что ВСУ якобы захватили 11 населенных пунктов Курской области и закрепились в них. Некоторые утверждают, что город Суджа, хоть и не захвачен, но уже окружен.
Бои в Курской области: последние новости
Как писал УНИАН, российский вертолет Ми-28 сбили FPV-дроном над Курской областью РФ. Дрон СБУ попал прямо в задний винт вражеской машины. Это уникальный случай в истории войн, но уже имеет все шансы стать новой тактикой в современной войне.
Тем временем в Минобороны РФ рассказывают о якобы огромных потерях ВСУ в боях на территории Курской области. Указывается, что боевые действия также происходят "в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области".