Ночью во многих регионах Украины объявили воздушную тревогу. Украинцев предупреждают об угрозе ударных дронов-камикадзе типа "Shahed".

В последнем сообщении Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины призвало жителей Кропивницкого, Запорожья и Киева находиться в укрытиях, поскольку в направлении этих городов летят российские беспилотные летательные аппараты.

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Обновлено в 00:25: БПЛА на Кировоградщине, северо-западе Полтавщины, юге Черкасской области, юго-востоке Черниговщины, в центральной части Сумщины и центре Киевщины. В направлении Сум с северо-запада летит дрон.

Обновлено в 00:05: Угроза применения ударных БПЛА с южного направления для Житомирской области.

Из-за обстрела Запорожья произошел пожар, на место выехали экстренные службы, сообщает глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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