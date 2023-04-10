Если РФ откажется от предложения Киева, то украинские воины будут продолжать силой освобождать Крым, отметила постоянный представитель президента.

Когда Вооруженные силы Украины будут на административной границе с Крымом или зайдут, например, в Красноперекопск, украинские власти могут сделать РФ предложение насчет освобождения полуострова.

Власти нашего государства могут предложить противнику поговорить о том, как он будет покидать полуостров, рассказала постоянный представитель президента Владимира Зеленского в Крыму Тамила Ташева в интервью "РБК-Украина".

"Окей, давайте поговорим, как вы из Крыма будете выходить. Вы все равно отсюда уйдете, потому что мы вам уже разрушаем цепи снабжения, загнали вас в угол. Любые войны завершаются все равно каким-то переговорным процессом...", - сказала собеседница.

Видео дня

Ташева добавила, что если враг не пойдет на это, то Киев продолжит освобождать территорию военным путем.

Важные новости Крыма - сейчас это стоит знать

Украинская сторона решила силой освобождать свои земли, в частности, Крым. В Крыму захватчики уже активно готовятся обороняться. Стало известно, что враги уже занимаются возводлением фортификационных сооружений и заставляют людей бесплатно копать окопы.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что власти нашего государства планируют сделать 12 шагов для деоккупации полуострова.

Вас также могут заинтересовать новости: